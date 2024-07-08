أوروبان يصل الصين لبحث الأزمة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بيرتالان هافاسي، السكرتير الصحفي لرئيس وزراء المجر، فيكتور أوروبان، وصول الأخير إلى بكين؛ لعقد محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، في إطار "مهمة سلام" حول الأزمة الأوكرانية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الصينية إنَّ الزعيمين سيناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونشر أوروبان نفسه صورة من المطار في حسابه على منصة "إكس" معلقًا عليها: "مهمة السلام 3.0.. بكين".

ويوم أمس الأحد، أفاد موقع "444.hu" نقلًا عن مصادر بأن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان توجه إلى الصين، مُشيرًا إلى أن الأخير أعلن عن مفاجأة ليوم الاثنين واجتماعات غير متوقعة الأسبوع المقبل دون الكشف عن تفاصيل.