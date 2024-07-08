استمرار الطقس الحار بمدن السعودية.. درجات الحرارة بمكة والمدينة

ياسر رشاد - القاهرة - حالة الطقس اليوم بالسعودية... يسود طقس حار، حيث ترتفع درجات الحرارة، مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والطريق الواصل من مكة المكرمة إلى جازان تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر موقعه الإلكتروني في تقريره عن حالة الطقس اليومي، أن هناك احتمالية لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وتوقع المركز استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر تأتي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30-60 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والشمالي يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي متوقع أن تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وتكون حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 8-7-2024

ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من مدن السعودية:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 44 والصغرى 31.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 43 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 44 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جدة العظمى 41 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 45 والصغرى 32.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 39 والصغرى 25.

درجة الحرارة في أبها العظمى 30 والصغرى 18.

درجة الحرارة في حائل العظمى 40 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 29 والصغرى 19.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 41 والصغرى 27.

درجة الحرارة في جازان العظمى 39 والصغرى 32.

درجة الحرارة في نجران العظمى 40 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 45 والصغرى 30.

درجة الحرارة في طريف العظمى 36 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 34 والصغرى 24.