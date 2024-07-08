غارات إسرائيلية على "جبل طورة" وقصف مدفعي ثقيل في "مرجعيون" جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 3 غارات على جبل طورة في منطقة "جزين" جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الغارات الإسرائيلية تسببت في تدمير أكثر من 500 رأس ماعز وفقدان الراعي.

وفي مرجعيون، تعرضت بلدة "برج الملوك" لقصف مدفعي ثقيل بعد منتصف ليل أمس؛ ما تسبب في تحطم زجاج العديد من المحال والمنازل في البلدة وأضرار مادية بالممتلكات.

الأمم المتحدة: زيارة المنسقة الأممية لإسرائيل تمهد لجلسة مشاورات مجلس الأمن

ذكر المركز الإعلامي للأمم المتحدة أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، ستقوم خلال زيارتها الحالية إلى إسرائيل، بتكثيف مساعيها مع الأطراف المعنية لوقف التصعيد عبر الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، تمهيدا لجلسة المشاورات المقرر أن يعقدها مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري، حول تنفيذ قراره رقم 1701 الصادر عام 2006.

وأضاف المركز أنه من المقرر أن تركز مناقشات المنسقة الأممية مع المسؤولين الإسرائيليين على الحاجة لاستعادة الهدوء وإفساح المجال لحل دبلوماسي يمكن من خلاله للمدنيين النازحين من الجانبين العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى معالجة البنود العالقة في القرار 1701.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن القلق العميق إزاء زيادة كثافة تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق يوم الخميس 4 يوليو، بما يزيد خطر اندلاع حرب واسعة النطاق.

ووفقاً للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، فإن التصعيد يمكن، ويجب، تجنبه، مشددًا على أن خطر إساءة التقدير المؤدي إلى اندلاع مفاجئ وواسع للحرب، هو خطر حقيقي.