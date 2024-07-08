الأمم المتحدة: زيارة المنسقة الأممية لإسرائيل تمهد لجلسة مشاورات مجلس الأمن

ياسر رشاد - القاهرة - ذكر المركز الإعلامي للأمم المتحدة أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، ستقوم خلال زيارتها الحالية إلى إسرائيل، بتكثيف مساعيها مع الأطراف المعنية لوقف التصعيد عبر الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، تمهيدا لجلسة المشاورات المقرر أن يعقدها مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري، حول تنفيذ قراره رقم 1701 الصادر عام 2006.

وأضاف المركز أنه من المقرر أن تركز مناقشات المنسقة الأممية مع المسؤولين الإسرائيليين على الحاجة لاستعادة الهدوء وإفساح المجال لحل دبلوماسي يمكن من خلاله للمدنيين النازحين من الجانبين العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى معالجة البنود العالقة في القرار 1701.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن القلق العميق إزاء زيادة كثافة تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق يوم الخميس 4 يوليو، بما يزيد خطر اندلاع حرب واسعة النطاق.

ووفقاً للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، فإن التصعيد يمكن، ويجب، تجنبه، مشددا على أن خطر إساءة التقدير المؤدي إلى اندلاع مفاجئ وواسع للحرب، هو خطر حقيقي.

مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة

أكد مجلس الأمن التصويت اليوم الاثنين (بتوقيت نيويورك) على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة عام آخر حتى يوليو العام المقبل.

وأشار مجلس الأمن - في بيان له يستعرض أجندة عمل الأسبوع الجاري - إلى عقد جلسة إحاطة مفتوحة غدا الإثنين حول الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك عمل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتابع البيان أن الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا، سيقدم إحاطة غدا، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة مشاورات مغلقة.

في غضون ذلك، يستمع الخميس المقبل أعضاء المجلس إلى إحاطة بشأن قبرص وعمل قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من الممثل الخاص ورئيس قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، كولن ستيوارت.

ويعقد المجلس يوم الخميس أيضا اجتماعه الفصلي بشأن كولومبيا، ومن المتوقع أن يقدم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا كارلوس رويز ماسيو إحاطة، وقد يتلقى المجلس أيضًا إحاطة من أحد الموقعين على الاتفاق النهائي لإنهاء الصراع وبناء سلام مستقر ودائم، الذي تم توقيعه عام 2016 بين حكومة كولومبيا والجماعة المتمردة السابقة، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة المفتوحة مشاورات مغلقة.

وفي يوم الجمعة، من المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار يجدد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، ويشهد أيضا الجمعة المقبل، عقد مجلس الأمن إحاطته نصف السنوية بشأن غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ويستعرض الموجز بشأن أحدث التطورات في المنطقة، الممثل الخاص ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل ليوناردو سانتوس سيماو.