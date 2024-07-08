التعاون الإسلامي تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف مدرسة تابعة لوكالة (الأونروا) تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

واعتبرت المنظمة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين أن هذه الجرائم تشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، داعية، في الوقت نفسه، إلى ضرورة التحقيق في هذه الجريمة وجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بما في ذلك استهداف موظفي ومنشئات وكالة الأونروا والنازحين في مقراتها والعاملين في المجال الصحي والإنساني، ومساءلة ومحاكمة مرتكبيها.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف المدنيين والنازحين والمشافي والمدارس والمباني ودور العبادة، مجددة الدعوة إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وطالبت المنظمة المؤسسات الدولية المختصة، بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، في حق الشعب الفلسطيني.

الاحتلال يشن حملات اعتقال بالضفة الغربية

يواجه الفلسطينيون بمختلف انحاء فلسطين حملات اعتقال تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل يومي، حيث شهد اليوم الاثنين الموافق 8 يوليو، اعتقال قوات الاحتلال الصهيونية، ستة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من حي جبل الرحمة بمدينة الخليل كلا من:"مصطفى بلال حسن القاضي التميمي، وقصي أنور حسن القاضي التميمي، وإبراهيم جعفر حسن القاضي التميمي عقب الاعتداء عليهم بالضرب".

كما اعتدت على الشاب عدي جعفر حسن القاضي التميمي بالضرب المبرح على رأسه بأعقاب البنادق، ما تسبب بإصابتة بجروح وكدمات، نُقل على إثرها الى مستشفى الخليل الحكومي، ووصفت حالته بالمتوسطة.

و من بلدة يطا، أضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد حماد أبو صبحة، ومن بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل إبراهيم عبد الهادي، وعلي طالب الحروب، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، واغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

وفي نفس السياق قامت قوات الاحتلال اليوم، باعتقال مواطنين من بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد قاسم لطفي نجاجرة (30 عاما)، وعمار محمد خليل شكارنة (33 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في البلدة، كما اعتقلت أيضًا مواطنين من بلدتي بيت ريما شمال غرب رام الله، وبيت عور غربا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38153 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.