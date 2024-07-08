طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف المناطق شرقي غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المناطق الواقعة شرقي مدينة غزة؛ ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، إضافة إلى تهجير آلاف الأسر.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني وصحفيون من قطاع غزة، إن آليات الاحتلال التي تقدمت فجرا تجاه المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، تمركزت خلف الجامعات في محيط مقر وزارة الأسرى، كما واصلت الطائرات المسيرة "الكواد كابتر" والمروحية إطلاق نيرانها في منطقة "تل الهوى".

وأفادت المصادر بأن عددًا من العائلات ما تزال مُحاصرة داخل أماكن سكنها جنوب غرب مدينة غزة؛ بسبب عدم تمكنهم من مغادرتها إثر إطلاق القذائف ونيران المسيرات.

وتزامنت حركة نزوح المواطنين الفلسطينيين فجرا مع سقوط القذائف على حيي "الصبرة" و"تل الهوى"..

الاحتلال يشن حملات اعتقال بالضفة الغربية

يواجه الفلسطينيون بمختلف انحاء فلسطين حملات اعتقال تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل يومي، حيث شهد اليوم الاثنين الموافق 8 يوليو، اعتقال قوات الاحتلال الصهيونية، ستة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من حي جبل الرحمة بمدينة الخليل كلا من:"مصطفى بلال حسن القاضي التميمي، وقصي أنور حسن القاضي التميمي، وإبراهيم جعفر حسن القاضي التميمي عقب الاعتداء عليهم بالضرب".

كما اعتدت على الشاب عدي جعفر حسن القاضي التميمي بالضرب المبرح على رأسه بأعقاب البنادق، ما تسبب بإصابتة بجروح وكدمات، نُقل على إثرها الى مستشفى الخليل الحكومي، ووصفت حالته بالمتوسطة.

و من بلدة يطا، أضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد حماد أبو صبحة، ومن بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل إبراهيم عبد الهادي، وعلي طالب الحروب، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، واغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

وفي نفس السياق قامت قوات الاحتلال اليوم، باعتقال مواطنين من بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد قاسم لطفي نجاجرة (30 عاما)، وعمار محمد خليل شكارنة (33 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في البلدة، كما اعتقلت أيضًا مواطنين من بلدتي بيت ريما شمال غرب رام الله، وبيت عور غربا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38153 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.