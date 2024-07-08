رئيس وزراء الهند يتوجه إلى موسكو لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

ياسر رشاد - القاهرة - توجه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الاثنين إلى العاصمة الروسية (موسكو) لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال مودي في تصريح نقلته قناة (إن دي تي في) الهندية - إنه يتطلع إلى مراجعة جميع جوانب العلاقات الهندية الروسية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه تم تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على مدار العشر سنوات الماضية في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة.

ومن المقرر أن يتوجه مودي لاحقا من روسيا إلى النمسا في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى فيينا منذ أكثر من 40 عاما.

الاستخبارات الروسية تُحبط عملية تهريب قاذفة "تو 22 إم 3" إلى خارج البلاد

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولة قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عملية اختطاف قاذفة استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-22 إم 3" تابعة للقوات المسلحة الروسية خارج البلاد.

وذكر الجهاز، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء/سبوتنك/ الروسية، اليوم/الاثين/، - أنه تم الكشف عن تورط أجهزة استخبارات دول

حلف شمال الأطلسي الناتو في إعداد وتنفيذ عملية الاختطاف.

وأوضح، أن الاستخبارات الأوكرانية حاولت تنفيذ عملية اختطاف القاذفة عبر التخطيط لتجنيد طيار عسكري روسي مقابل مكافأة مالية ومنحه الجنسية الإيطالية، مقابل تهريب القاذفة الاستراتيجية إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أنه خلال العملية، تلقى ضباط مكافحة التجسس الروس معلومات ساعدت القوات المسلحة على إطلاق النار على مطار أوزيرنوي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

يُذكر، أنه يتم تزويد طائرات "توبوليف- 22 أم 3" الروسية البعيدة المدى ذات الأجنحة المتغيرة الشكل، بصواريخ مجنحة من طراز "إكس-32"، التي لا تستطيع المضادات الجوية المعادية والطائرات الاعتراضية اكتشافها.

وهذه الصواريخ بعد أن تطلقها الطائرة الحاملة، ترتفع إلى 40 كيلومترا في طبقة السكاك (الستراتوسفير) من الغلاف الجوي، لتدور بعدها بزاوية حادة وتنقض على الهدف.

دفاعات روسيا الجوية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي "بيلجورود" و"فورونيج"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الاثنين/، أنه "جرى إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في روسيا".

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الوزارة قولها - في بيان لها - "إن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بيلجورود وفورونيج الليلة الماضية".

وأشارت إلى أن "القوات الروسية دمرت - خلال العملية العسكرية في أوكرانيا - الكثير من المعدات؛ على رأسها دبابات /ليوبارد 2/ الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية".