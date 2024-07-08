شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطنى تضمن تفعيل التوصيات والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الأهمية البالغة للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني.

وقالت نصر في تصريح لـ"الخليج 365" إن هذه اللجنة تأتي كأداة حيوية لضمان تنفيذ التوصيات والمقترحات الناتجة عن جلسات الحوار الوطني وتوجيهها نحو السياسات العامة الفعالة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تفعيل اللجنة سيسهم في تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة للمجتمع في عملية صنع القرار، مما يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة.

وأشارت النائبة منال نصر، إلى ضرورة أن تعمل اللجنة على متابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الناتجة عن الحوار الوطني، مما يضمن ترجمة الأفكار إلى واقع ملموس يسهم في تطوير السياسات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تفعيل اللجنة سيسهم في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مما يؤدي إلى تنسيق الجهود وتحقيق نتائج أفضل.

وتابعت النائبة منال نصر، أن اللجنة ستعمل على رصد التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والسياسات، وتحديد التحديات التي قد تواجهها، مما يتيح الفرصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن تفعيل دور اللجنة التنسيقية المشتركة هو خطوة أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز التنمية الشاملة.