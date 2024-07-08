شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد رئيسية فى جلسة عرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - حضور مكثف للأعضاء والحكومة بكامل تشكيلها.. وزراء يدخلون القاعة لأول مرة.. وتشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب التى تبدأ فى الثانية ظهر اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى العاصمة الإدارية عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة على المجلس، تطبيقا للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سعيا من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة مجلس النواب، ورصدت «الخليج 365» السيناريو المفترض فى جلسة اليوم من خلال 5 مشاهد رئيسية.

المشهد الأول.. حضور مكثف لـ أعضاء مجلس النواب سواء من الأغلبية أو المعارضة، حيث تم التنبيه على أعضاء المجلس من قبل أحزابهم بالحضور للاستماع إلى برنامج الحكومة الجديدة، ويجلس وكيلا المجلس المستشار أحمد سعد الوكيل الأول والنائب محمد أبو العينين الوكيل الثانى للمجلس فى أول صف على يمين القاعة.

المشهد الثانى.. ستحضر الحكومة الجديدة لأول مرة بتشكيلها الجديد الكامل الجلسة العامة لمجلس النواب، وسيجلس الوزراء فى الصفين الأول والثانى بالصفوف المخصصة للحكومة فى منتصف القاعة ويجلس فى الصفين الثالث والرابع خلف الوزراء نواب الوزراء، وهناك وزراء جدد لأول مرة سيحضرون جلسة عامة للمجلس بوصفهم وزراء وهم وزراء التموين والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتجارة الخارجية والطيران والتربية والتعليم والأوقاف والإسكان والمالية والخارجية.

المشهد الثالث.. افتتاح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة بالآية القرآنية «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ» ثم يتم قراءة الاعتذارات من النواب ثم الرسائل ثم تبدأ وقائع الجلسة التاريخية، حيث من المنتظر أن يتحدث «جبالى» مرحبا بالحكومة ومتمنيا لها التوفيق، ومحددا قواعد العمل فى الجلسة وهى أن رئيس الوزراء سيلقى البرنامج وفقا للمادة 146 من الدستور دون أى حديث أو تدخل من النواب.

المشهد الرابع.. يعرض الدكتور مصطفى مدبولى برنامج الحكومة، ومن المنتظر أن يتضمن رسائل طمأنة للمواطنين على الوضع الاقتصادى والسياسى والاجتماعى من خلال عرض توجهات الحكومة خلال المرحلة القادمة.

كما سيتضمن البرنامج المحاور وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لرئيس الحكومة والتى تشمل:

* الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية.



* وضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم.



* مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد.



* تطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.



* مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص.



* بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.



المشهد الخامس.. يقوم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة خاصة بعد إلقاء رئيس الوزراء المُكلف برنامج الحكومة الجديدة، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام تمهيدا لعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء مدة الـ10 أيام، لمناقشة برنامج الحكومة من قبل النواب.

جدير بالذكر أن المواد الدستورية والقانونية الحاكمة لـ تشكيل حكومة جديدة وحصولها عل ثقة مجلس النواب، تشمل ما يلى:

- المادة 146 من الدستور تنص على:

يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل - المادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب - على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، و123 و124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.