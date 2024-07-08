شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: نعول على دور الحكومة فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه عقب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام البرلمان، سيتم إحالة البيان إلى لجنة مختصة، والتي ستعد تقريرها الخاص للعرض على المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

أضاف العوضي في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك آمال كبيرة بعد إلقاء البيان الحكومي ترتكز على عدة محاور، منها الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل التحديات والعدائيات التي تواجه الدولة المصرية في الخارج والداخل، معولا إلى أهمية دور الحكومة في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وتابع النائب أحمد العوضي: "نحن نتواجد في وسط دائرة مشتعلة وسط كل الاتجاهات الاستراتيجية، لذلك هناك أهمية في الحفاظ على الأمن القومي المصري من التحديات".