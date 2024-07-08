كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "مطار بيروت الدولي لن يتمكّن من الاستمرار طويلًا بالعمل على نظام المولّدات، وأنّ المعنيّين فيه يناشدون وزارة الطاقة والمياه حلّ أزمة التيّار بشكل عاجل".
وأشارت إلى أنّ "وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية تواصل مع وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، لتأمين الكهرباء لمطار بيروت الّذي يعمل حاليًّا على المولّدات، فكان الجواب: "ما تتّكلوا على كهرباء الدّولة لايّام عدّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": مطار بيروت لن يتمكن من العمل طويلًا على نظام المولدات والمعنيون يناشدون حل أزمة التيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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