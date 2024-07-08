"النشرة": العثور على الراعي الذي فُقد إثر الغارة على جبل طورا- جزين وحالته جيدة

أفاد مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، بـ"العثور على الرّاعي الّذي فُقد إثر الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت منزلًا ومزرعة ماعز في جبل طورا في منطقة جزين"، مشيرًا إلى أنّ "الرّاعي سوري الجنسيّة وبحالة جيّدة".
يُذكر أنّ الغارة أدّت إلى تدمير المنزل المؤلّف من طابقين، ونفوق أكثر من 700 رأس ماعز.
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