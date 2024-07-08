الحوت: نسعى لصياغة استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية نتشارك من خلالها مسؤولية حماية الوطن

نظّمت الجماعة الإسلامية في بيروت احتفالاً حاشداً في دوحة عرمون، لمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وبدء العام الهجري الجديد 1446 ودعماً للمقاومة في فلسطين ولبنان.

واكد نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت، في كلمة أنّ "مشروع الجماعة يقوم على قاعدتين: بناء دولة المواطنة بالتعاون مع شركائنا في الوطن، والتصدي للعدو الصهيوني، والأصل فيه أن يكون من خلال استراتيجية دفاعية للدولة، مشدّداً على أن السكوت على العدوان الصهيوني غير ممكن".

وشدد على أنّنا "في الجماعة عشاق حياة ولسنا عشاق موت، ولكننا عشاق حياةٍ كريمةٍ وعزيزة"، لافتا الى اننا "لسنا ولن نكون جزءاً من محور وسيبقى قرارنا حراً وذاتياً، ولن نكون جزءاً من تقسيم اللبنانيين الى أبطال ومتخاذلين أو متهورين وحريصين، نحن نعتقد أن الجميع حريص على مصلحة لبنان، وأن الجميع متفق على أن العدو الصهيوني، ولكننا مختلفون على أسلوب مواجهته".

ودعا جميع شركائنا في الوطن الى حوار أو حوارات دون فيتوات، "يطرح فيها كلٌ منا هواجسه وطموحاته، لعلنا نصل الى كلمةٍ سواء تساهم في إخراج لبنان من أزمته، وتسهّل إعادة انتظام المؤسسات بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية مروراً بتشكيل حكومة جديدة وصولاً الى ترميم مؤسسات الدولة على أسسٍ صحيحة وسليمة، كما أدعوهم الى إخراج مواجهة العدوان الصهيوني على أرضنا من ساحة التنافس السياسي، فالمرحلة تقتضي رسائل موحدة للعدو، وأن نسعى بعد انتهاء العدوان الى صياغة استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية نتشارك من خلالها جميعاً مسؤولية حماية الوطن".