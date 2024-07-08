أبو كسم: بكركي حريصة على المكون الشيعي و"حزب الله" والأمور انتهت والعلاقة طبيعية

أكّد رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب ​عبدو أبو كسم​، أنّ "​بكركي​ حريصة على المكوّن الشّيعي و"​حزب الله​"، وعلى استمرار التّواصل والحوار، ووفق حوار صريح وشفّاف ومن دون مجاملات أو تورية".

وكشف، في حديث صحافي، عن "أنّه بعد زيارته لنائب رئيس المجلس الإسلامي الشّيعي الأعلى العلّامة الشّيخ ​علي الخطيب​، ونقله موقف البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ الإيجابي تجاه المجلس و"حزب الله" والطّائفة الشّيعيّة الكريمة، زار رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، من ضمن إطار التّواصل الدّوري الّذي يحصل بين بري والبطريرك الرّاعي، والذي يوفدني دوريًّا إلى عين التّينة".

وأشار أبو كسم إلى "أنّه سمع من برّي كلامًا إيجابيًّا، وحرص على العلاقة والتّواصل بين بكركي و​الطائفة الشيعية​، وأنّه يرفض أيّ سجال معها، ويرفض علاج أيّ تباين في الإعلام أو عبر مواقع التّواصل الاجتماعي"، لافتًا إلى أنّ "الأمور انتهت والعلاقة طبيعيّة، وهناك عدد من الشّخصيّات المولجة متابعة العلاقة بين بكركي و"حزب الله"، و "كلهم فيهن الخير".