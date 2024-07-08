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الاب بوعبود ترأس رتبة تبريك الايقونات في المعهد الفني الانطوني

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ترأس الاب شربل بوعبود مدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة رتبة تبريك الايقونات، وقد عاونه الخوري أفرام حبتوت المتقدم في الكهنة ومدير معهد اندرية روبلاف في زحلة، حيث تم شرح ايقونة الافخارستيا، التي كتبها طلاب صف الماستر كلاس.

واشار بوعبود في غطته الى ان "في هذه الرتبة المقدسة نبارك اعمالكم التي قمتم بها على مدار سنة في تعلم أصول كتابة الايقونات في هذا الصرح الفني والثقافي، وها انكم اليوم تقدمون امام الرب ثمرة اعمالكم لكي تصبح مقدسة بحلول الروح القدس وفعله، وأنكم تعلمون ان كاتب الايقونة هو رسول للمحبة والسلام ولفعل الخيّر والصلاة. لذلك تعلّمنا الايقونات أن الصلاة هي مفتاح باب الملكوت وانا النعمة الالهية تنسكب بكل ايقونة نكتبها لمجد الثالوث الأقدس".

وشدد على "المضي قدماً في نشر هذا الفن المقدس الذي يحمل روحانية الكنيسة وارثها الفني والروحي"، مؤكدا أننا "في المعهد نعمل جاهدين من اجل الحفاظ على هذا الفن المقدس ضمن المعايير المتبعة لهذا الفن المقدس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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