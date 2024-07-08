الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع رياح ناشطة واستقرار بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز فوق تركيا يؤدي الى طقس صيفي معتدل ورطب مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية يرافقه رياح ناشطة ويستمر تأثيره للايام القادمة".

وحذّرت "المواطنين من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية على الشواطىء الرملية خاصة يوم غد الاثنين اذ يصل ارتفاع الموج على الشواطئ الشمالية الى متر ونص أحياناً".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم جزئياً الى غائم احيانا و استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال لتقارب معدلاتها الموسمية و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل و رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة نحذر من ارتفاع موج البحر خاصة على السواحل الشمالية حيث من المتوقع ان يكون ارتفاع الموج بين (١ متر و ١.٥ متر) كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في الفترة المسائية و تكون الرؤية السيئة".

وذكرت ان "طقس الثلاثاء غائم جزئياً الى غائم احيانا ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة و انعدام الرؤية بشكل كلي".

واضافت ان "طقس الاربعاء غائم جزئياً الى غائم احيانا صباحا يتحول تدريجيا مساء الى قليل الغيوم و استقرار بدرجات الحرارة في الداخل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و انخفاضها بشكل طفيف على الساحل مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة و انعدام الرؤية بشكل كلي. والخمس قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها على الجبال وفي الداخل مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة و رؤية سيئة".