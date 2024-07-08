قوى الأمن: توقيف مطلوب في حي السلم اشترى مئات الدراجات المسروقة ثم قام بتصريفها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّه "بعد أن أوقفت ​شعبة المعلومات​ بتاريخ سابق عصابة سلب درّاجات بقوّة السّلاح، وبنتيجة المتابعة الّتي أجرتها القطعات المختصّة في الشّعبة لتحديد هويّة باقي المتورّطين وتوقيفهم، تمكّنت من تحديد هويّة شخص كان يقوم بشراء الدرّاجات المسروقة منهم وتصريفها".

وأوضحت في بلاغ، أنّه "تمّ تحديد مكان إقامته في محلّة ​حي السلم​، وهو المدعو: "م. م." (مواليد عام 2001، لبناني)، من أصحاب السّوابق بقضايا سرقة، قتل، مخدرات وإطلاق نار. وبحقّه 3 ملاحقات بجرم تصريف مسروق، سرقة وإطلاق نار".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 26/06/2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّة تابعة لشعبة المعلومات عمليّة مداهمة لمكان إقامته في محلّة حيّ السلّم، نتج عنها توقيفه في داخله"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بشراء مئات الدرّاجات الآليّة المسروقة من العديد من الأشخاص، ومن بينهم أفراد العصابة المذكورة أعلاه، بالإضافة الى سرقة درّاجات آليّة وتصريفها".

ولفتت إلى أنّه "أضاف أنّه يقوم بتسليم الدرّاجات في محلّة مار مخايل لأشخاص، يقوم شخص سوري مقيم في طرابلس بإرسالهم إليه، وذلك مقابل مبلغ 100 دولار أميركي عن كلّ درّاجة. واعترف بتعاطي حشيشة الكيف، وشرائها من محلّة حيّ السلّم"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".