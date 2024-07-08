أعلنت السلطات الأوكرانية في كييف، عن سقوط خمسة قتلى على الأقل في قصف روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف.
من جانباه، كشفت بلدية كريفي ريغ في أوكرانيا، عن سقوط عشرة قتلى و31 جريحًا في ضربات روسية على كريفي ريغ.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن على أوكرانيا الاستسلام إذا أرادت السلام، وذلك لدى استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مهمة سلام بين روسيا وأوكرانيا، والذي يتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وجدّد بوتين اشتراطه انسحاب السلطات الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين ضمّهما، ومن زابوريجيا وخيرسون، مقابل أي عملية سلام.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأوكرانية: 15 قتيلًا و31 جريحًا في ضربات روسية على كييف وكريفي ريغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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