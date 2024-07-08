ليبرمان: لم نتعلم أي درس من 7 تشرين الأول والمنظومة الإسرائيلية عالقة في 6 تشرين الثاني

أشار رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، في تصريح له، إلى أننا "لم نتعلم أي درس من 7 تشرين الأول والمنظومة الإسرائيلية عالقة في 6 تشرين الثاني"، لافتاً إلى أنه "أثق فقط بفريق وزارة الدفاع في مفاوضات وقف إطلاق النار وعلى رئيس الموساد ألا يتعامل مع الملف وأن ينشغل بإيران".
ورأى أن "علينا استخدام كل الإمكانيات المتاحة لنا لأننا استنفدنا قوة ردعنا إلى الصفر".
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