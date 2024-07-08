"بيريل" تتحول إلى إعصار مع اقترابها من تكساس

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر المركز القومي للأعاصير أن العاصفة القوية بيريل تحولت إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس قرب هيوستون.

وتبعد بيريل نحو 170 كيلومتراً شرقي مدينة كوربس كريستي ومحملة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلومتراً في الساعة.