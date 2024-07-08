الرئيس الصيني: مستعدون لكتابة فصل جديد من التنمية لمنظمة شنغهاي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده مستعدة للعمل مع جميع الأطراف للمضي قدما بروح "شنغهاي" وتعزيز الوحدة والتنسيق ودفع التنمية الخضراء، وكتابة فصل جديد من التنمية المشتركة، والقيام ببناء مجتمع أوثق ذي مستقبل مشترك لمنظمة "شنغهاي للتعاون".

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس الصيني إلى منتدى التنمية الخضراء لدول منظمة "شنغهاي للتعاون"، حيث أشار إلى توافق دول المنظمة على حماية البيئة وتعزيز التنمية الخضراء، مؤكدا التزام بلاده بفلسفة أن المياه الصافية والجبال الخضراء أصول لا تقدر بثمن، واتبعت في السنوات الأخيرة بثبات نموذجا للتنمية السليمة يتميز بالإنتاجية المعززة ومستويات المعيشة المرتفعة والنظم الإيكولوجية الصحية، ما أدى إلى إنجازات ملحوظة في بناء صين جميلة.

وأضاف الرئيس الصيني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الإثنين - أن بلاده تأمل في تعزيز التواصل والتعاون في مجال التنمية الخضراء مع جميع الأطراف عبر المنتدى، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع الدول وتعزيز التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة.

الرئيس الصيني يدعو المجتمع الدولي لدعم استئناف المفاوضات حول أزمة أوكرانيا

دعا الرئيس الصينى شي جين بينج ، اليوم الاثنين ، المجتمع الدولي إلى خلق الظروف وتقديم الدعم لاستئناف الحوار المباشر والمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بكين اليوم ،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، حيث قام الجانبان بتبادل وجهات نظر متعمقة حول أزمة أوكرانيا وأطلع أوربان نظيره الصيني على زيارتيه الأخيرتين لأوكرانيا وروسيا.

وأعرب الرئيس الصيني عن تقديره لجهود أوربان في تعزيز التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا، واستعرض آراء الصين ومقترحاتها ذات الصلة.. مؤكدا أن الوقف المبكر لإطلاق النار والتسوية السياسية أمران يصبان في صالح جميع الأطراف.

وقال إن الأولوية هي تهدئة الوضع من خلال الالتزام بالمبادئ الثلاثة المتمثلة في عدم توسيع ساحة المعركة، وعدم تصعيد القتال، وعدم تأجيج الوضع من قبل أي طرف.

وأضاف الرئيس الصيني أن هناك اتساقا بين الصين والمجر من حيث المقترحات الأساسية واتجاه الجهود، وأن الصين مستعدة للبقاء على اتصال مع المجر وجميع الأطراف المعنية.

وكان رئيس وزراء المجر "فيكتور أوربان" قد وصف زيارته إلى الصين بأنها "مهمة سلام " ونشر صورة له برفقة نائبة وزير الخارجية الصيني "هوا تشون ينج " على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعد وصوله إلى العاصمة الصينية /بكين/ في وقت سابق من صباح اليوم.