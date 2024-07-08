وزير المالية الباكستاني يحذر من تداعيات الإخفاق في زيادة عائدات الضرائب

ياسر رشاد - القاهرة -

حذر وزير المالية الباكستاني، محمد أورنجزيب، من تداعيات الإخفاق في زيادة عائدات الضرائب، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع البلاد إلى مواصلة اللجوء إلى قروض صندوق النقد الدولي.

وأعرب أورنجزيب - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين عن ثقته من نجاح باكستان في التوصل مع صندوق النقد الدولي هذا الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض يصل إلى 8 مليارات دولار، محذرا من أن ذلك لن يكون أخر قرض إذا لم تتمكن الحكومة من زيادة إيراداتها الضريبية.

وتواجه باكستان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، وسط مخاوف من إمكانية تخلفها عن سداد ديونها الخارجية.

اندلاع حريق في مبنى بورصة باكستان بكراتشي

اندلع حريق في الطابق الرابع من مبنى بورصة باكستان بمدينة كراتشي، اليوم الاثنين، حيث تجري الآن جهود الإنقاذ من أجل إخماد الحريق.

ونقلت شبكة "جيو" الباكستانية عن مسؤولين القول، إنه يتم حاليا التعامل مع الحريق الناتج عن حدوث ماس كهربائي.

وقال مسؤولون في فرقة الإطفاء إنه من المتوقع أن يتم إخماد الحريق قريبا بعد أن تراجعت حدته. وبينما تم تعليق التداول في البورصة، تم الآن إعادة فتح المبنى أمام الجمهور بعد أن كان قد تم إخلائه في وقت سابق.