الرئيس الصيني يدعو المجتمع الدولي لدعم استئناف المفاوضات حول أزمة أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الصينى شي جين بينج ، اليوم الاثنين ، المجتمع الدولي إلى خلق الظروف وتقديم الدعم لاستئناف الحوار المباشر والمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بكين اليوم ،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، حيث قام الجانبان بتبادل وجهات نظر متعمقة حول أزمة أوكرانيا وأطلع أوربان نظيره الصيني على زيارتيه الأخيرتين لأوكرانيا وروسيا.

وأعرب الرئيس الصيني عن تقديره لجهود أوربان في تعزيز التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا، واستعرض آراء الصين ومقترحاتها ذات الصلة.. مؤكدا أن الوقف المبكر لإطلاق النار والتسوية السياسية أمران يصبان في صالح جميع الأطراف.

وقال إن الأولوية هي تهدئة الوضع من خلال الالتزام بالمبادئ الثلاثة المتمثلة في عدم توسيع ساحة المعركة، وعدم تصعيد القتال، وعدم تأجيج الوضع من قبل أي طرف.

وأضاف الرئيس الصيني أن هناك اتساقا بين الصين والمجر من حيث المقترحات الأساسية واتجاه الجهود، وأن الصين مستعدة للبقاء على اتصال مع المجر وجميع الأطراف المعنية.

وكان رئيس وزراء المجر "فيكتور أوربان" قد وصف زيارته إلى الصين بأنها "مهمة سلام " ونشر صورة له برفقة نائبة وزير الخارجية الصيني "هوا تشون ينج " على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعد وصوله إلى العاصمة الصينية /بكين/ في وقت سابق من صباح اليوم.

دفاعات روسيا: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي "بيلجورود" و"فورونيج"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أنه "جرى إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في روسيا".

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الوزارة قولها - في بيان لها - "إن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بيلجورود وفورونيج الليلة الماضية".

وأشارت إلى أن "القوات الروسية دمرت - خلال العملية العسكرية في أوكرانيا - الكثير من المعدات؛ على رأسها دبابات /ليوبارد 2/ الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية". مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة

أكد مجلس الأمن التصويت اليوم الاثنين (بتوقيت نيويورك) على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة عام آخر حتى يوليو العام المقبل.

وأشار مجلس الأمن - في بيان له يستعرض أجندة عمل الأسبوع الجاري - إلى عقد جلسة إحاطة مفتوحة غدا الإثنين حول الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك عمل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتابع البيان أن الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا، سيقدم إحاطة غدا، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة مشاورات مغلقة.