اغتيال قائد عسكري ميداني كبير في حزب الله بغارة إسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن مصدر أمني لبناني، اليوم الأربعاء، اغتيال أبو نعمة ناصر، قائد وحدة عزيز بحزب الله، في غارة إسرائيلية جنوب لبنان.

وبحسب زعم إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن القائد الذي تم اغتياله في صور كان مسؤولًا عن وحدة "عزيز"، وهي الوحدة المسؤولة عن القطاع الغربي بأكلمه في جنوب لبنان.

وأضافت، "هذا هو القائد الميداني الأقدم في كامل القطاع الغربي لجنوب لبنان، والرجل المسؤول عن جميع العمليات وإطلاق النار التي تمت في الجليل الغربي خلال كل أشهر الحرب".

وأشارت إلى أن من تم اغتياله اليوم هو أحد أكبر عضوين (مع طالب عبدالله) في حزب الله تم اغتيالهما حتى الآن، مضيفة، "لم يعلن حزب الله رسميًا حتى الآن عن اغتياله، ولم تعلن إسرائيل حتى الآن مسؤوليتها عن الاغتيال".

وزادت، "إذا صحت التقارير، فهذه عملية اغتيال كبيرة جدًا، من المتوقع أن تؤدي إلى رد فعل من حزب الله".

وشن الجيش الإسرائيلي، هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، وادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله اللبناني، في حين هاجم حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية.

ووفق القناة 12 العبرية، فإنه في أعقاب اغتيال مسؤول كبير في حزب الله في جنوب لبنان، يعقد عاموس هوكشتين، المبعوث الخاص لإدارة بايدن، سلسلة اجتماعات في باريس اليوم في محاولة للدفع قدما باتفاق لتهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

المصدر : عرب 48