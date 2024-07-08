ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي يطالبون بانسحاب بايدن من الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، في تقرير له، اليوم الاثنين، إنه يوجد اتجاه متزايد داخل الحزب الديموقراطي من أجل سحب ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتخابات الأمريكية.

وأضاف الموقع الأمريكي، أنه ستكون هناك دعوة من قبل الديموقراطيين لسحب ترشح بايدن، الجمعة المقبلة، وهو السبب الذي دفعهم للضغط بشكل غير مسبوق على المنسقين داخل الحزب من أجل تنفيذ مطلبهم.

وأفاد "أكسيوس" أنه يوجد "معركة حقيقة" خلال الساعات الحالية من أجل الدفع ببايدن نحو سحب ترشحه من الانتخابات.

وذكر الموقع الأمريكي، أن 4 نواب ديمقراطيون وهم جيري نادلر وجو موريل وآدم سميث ومارك تاكانو كبار ممثلي الحزب الديمقراطي في لجان العدل والإدارة الداخلية والقوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى في مجلس النواب، قالوا خلال حديثهم مع زعيم الأقلية بمجلس النواب حكيم جيفريز إنهم لم يعودوا يدعموا انتخاب بايدن من جديد كرئيس للولايات المتحدة.