وكيل "دينية النواب" يهنئ "الأزهري" بتوليه حقيبة وزارة الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، الاثنين، الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، تلقى خطابًا أمس من الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، هنأه بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه وزيرًا للأوقاف.

وتمنى وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية للدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف كل التوفيق النجاح، سائلا الله (عز وجل) أن يوفقه لخدمة الدين العظيم.