لمواجهة الباعة الجائلين.. وضع نقطة شرطية في منطقة عزبة السوق ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بشن حمله مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين في منطقة عزبة السوق، وإلزامهم بالانتقال إلى الباكيات المخصصة لهم، مع التأكيد على عدم العودة مرة أخرى، كما وجه بوضع نقطة أمنية خاصة بشرطة المرافق في المنطقة لضمان عدم عودة المخالفات.

جاء ذلك خلال جولة مسائية، لمحافظ القليوبية، تفقد خلالها عدد من شوارع مدينة بنها لمتابعة رفع الإشغالات بمنطقة أسفل الكباري بعزبة السوق مرورا بشارع التمثال، وعدم السماح بأي تعديات وإشغالات عليه بأي شكل من الأشكال.

وشدد المحافظ، على التعامل بكل حزم مع هذا الملف حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، تيسيرًا على المواطنين وحرصًا على المظهر الحضاري للشوارع.

كما تفقد محافظ القليوبية كورنيش النيل بمنطقة الفيلات وممشى أهل مصر للمراحل ( أ،ب،ج )، مؤكدا حرص المحافظة على خلق أماكن عديدة لتكون متنزه للمواطنين والتوسع في زراعة الأشجار والزهور بالشوارع الرئيسية لتكون متنفسًا للمواطنين ولاستعادة الوجه الحضاري للمدينة.

وتفقد "المحافظ"، أعمال النظافة العامة والتجميل بالكورنيش والممشى، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل التي تتم بشكل يومي بالكورنيش ليكون متنفساً حضارياً لائقاً للمواطنين، موجهاً رئيس مركز ومدينة بنها بمراجعة جميع أعمدة الإنارة المتواجدة بالممشى وإصلاح التالف منها، بالإضافة إلى ترميم المقاعد، وزراعة الأشجار في الأماكن الخالية، والإهتمام بأحواض الزرع المُنزرعة على امتداد الممشى وريها بصفة دورية، وكذلك ضرورة بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال.

وخلال الجولة التقى المحافظ، عددًا من المواطنين خلال مروره بممشى أهل مصر، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، ووجه بدراستها وحلها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المختصة.