شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حماة الوطن: دعم القضية السودانية يتفق مع ثوابت مصر لاستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ منذ حدوث الأزمة السودانية في 15/4/2023 أعطت القيادة السياسية توجيهاتها بتسخير كافة المؤسسات المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، وذلك في إطار سياسة مصر الخارجية وثوابتها المتمثلة في استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل في شئونه الداخلية وسلامة شعبه وتقديم كل المساعدات الممكنة له وكذلك الحفاظ علي الأمن القومي المصري، بدءا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده علي نزع فتيل الأزمة واتصالاته مع كافة الأطراف السودانية الأفريقية العربية والدولية وكذلك تحركات وزارتي الخارجية والهجرة بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى لمعالجة الأزمة وتبعاتها علي الجالية المصرية في السودان.

وأضاف أن مصر تؤكد دائما على احترام خيارات الشعب السوداني والدعم الكامل لحكومته المختلفة وان القضية السودانية لن تحل إلا من خلال أبناء الشعب السوداني انفسهم لإنهاء تلك الأزمة التي اصفرت عن مقتل الآلاف من الرجال والنساء والشباب.

وأشاد باستقبال الرئيس السيسي اليوم للمشاركين في مؤتمر القوي السياسية والمدنية السودانية والذي جدد من خلال اللقاء ثوابت الموقف المصري لحل الأزمة السودانية وتأكيدة على أن الدولة المصرية تبذل أقصى الجهد، سواء ثنائياً، أو إقليمياً ودولياً، لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية، وذلك عبر تقديم كافة أوجه الدعم، بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية، حيث تستمر مصر في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان، فضلاً عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين بمصر.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إلى أن بيان مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية يمثل خارطة طريق لوقف نزيف الدم المتواصل في السوداني.

وأشاد بما جاء في البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية وهو التأكيد على أن الأزمة في السودان تسببت في كارثة إنسانية والاتفاق على أن الحرب مزقت السودان، إدانة كافة الانتهاكات التي تم ارتكابها، السعي لتجاوز الحرب وأهوالها، ضرورة المصالحة الشاملة والوقف الفوري لإطلاق النار، ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني، والتأكيد على أن الأزمة في السودان هي الأكبر في العالم ومن الضروري وصول المساعدات إلى البلاد مع الحفاظ على السودان موحدا.

وأكد اللواء طارق نصير على أن حزب حماة الوطن يؤيد كافة جهود القيادة السياسية في حل الأزمة السودانية لإحلال السلام الدائم وحقن الدماء ودعم كافة الجهود لتحقيق السلام والاستقرار للشعب السوداني الشقيق