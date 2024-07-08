شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جلسة النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة برئاسة مدبولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض الدكتور مصطفي مدبولي برنامج الحكومة الجديدة، وأعلن مجلس النواب أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد الجلسة العامة اليوم وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، في السطور التالي نرصد أبرز التساؤلات حول هذه الجلسة وجميع الإجابات.

س: هل ستحضر جميع الحكومة؟

ج: ستحضر الحكومة الجديدة لأول مرة بتشكيلها الجديد الكامل الجلسة العامة لمجلس النواب، وسيجلس الوزراء فى الصفين الأول والثانى بالصفوف المخصصة للحكومة فى منتصف القاعة، ويجلس قى الصف الثالث والرابع خلف الوزراء نواب الوزراء، وهناك وزراء جدد لأول مرة سيحضرون جلسة عامة للمجلس بوصفهم وزراء، وهم وزراء التموين والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتجارة الخارجية والطيران والتربية والتعليم والأوقاف والإسكان والمالية والخارجية.

س: هل جميع الوزراء سوف يتحدثون خلال هذه الجلسة؟

ج: تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة.

س: هل يسلم الدكتور مصطفي مدبولي برنامج الحكومة لمجلس النواب؟

ج: من المقرر أن يسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة برنامج الحكومة الجديدة كاملا لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

س: ماذا سيحدث بعدما يتنهى رئيس الحكومة من إلقاء البيان؟

ج: يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة بعد إلقاء رئيس الوزراء المُكلف برنامج الحكومة الجديدة، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه.

س: ما هي المدة المحددة التي ستقوم فيها اللجنة البرلمانية دارسة برنامج الحكومة؟

خلال 10 أيام، أو أقل من ذلك (المدة لا تزيد عن 10 أيام لكن يمكن أن تقل)، وذلك تمهيدا لعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، لمناقشته.

يستعد مجلس النواب عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الاستماع إلى برنامج الحكومة الذى يلقيه الدكتور مصطفى مدبولى أمام الجلسة العامة للمجلس بالعاصمة الادارية الأسبوع المقبل.