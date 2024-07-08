شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى لليوم السابع: جلسة النواب اليوم تاريخية ونفخر بالعاصمة الإدراية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب تعد جلسة تاريخية خاصة أن الدكتور مصطفى مدبولي سيلقي بيان الحكومة الجديدة اليوم في مقر البرلمان بـ العاصمة الإدارية الجديدة، داعيًا كل المصريين بالفخر بوطنهم بعد تدشين هذه المدينة العظيمة التي تم تأسيها بناءا على معايير عالمية.

وأكد "السجيني"، خلال حديثه لـ"الخليج 365"، اليوم الإثنين، أن هناك العديد من الملفات التي سيتم مناقشتها على رأسها ملف التعديات على الأراضي الزراعية والجبانات وملف النظافة والأسواق".

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب التى تبدأ ظهر اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى العاصمة الإدارية عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة على المجلس، تطبيقا للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سعيا من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة مجلس النواب.