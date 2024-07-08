شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهم التحالف الوطنى فى تعزيز قدرات الشباب؟ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ساعد وجود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى لأنشاء طريقه مدروسة ومنظمه يمكن من خلالها تحسين حياة المواطنين خلال تكاتف جميع أطرافه المؤسسات التنموية لتقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر، وتنظيم تبرعات المساهمين فى إحداث تغيير حقيقى ومستدام للفئات الأولى بالرعاية.

كما عمل التحالف من خلال مؤسساته المختلفة على تنظيم برامج تدريبية ضمن توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصرى وتعزيز قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة.

وامتدت جهود التحالف الوطنى الى المبادرات الاقتصادية والمساعدات النقدية للمشاركة فى الجهود التنموية من أجل رفع مستوى التعليم والصحة العامة وانتهاء بدعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية إلى جانب التفاعل مع الأحداث الجارية مثل دعم الشعب الفلسطيني.