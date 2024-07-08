شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزا للشفافية.. خطة النواب تطالب الحكومة برؤية لحوكمة الهيئات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بضرورة توافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات الاقتصادية تعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها،وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.

كما طالبت اللجنة البرلمانية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقة أو أن تظل هي الحد الأقصى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية، فضلا عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هي الحد الأدني الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية.

جاء ذلك في الملاحظات التي وردت بالتقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي

جدير بالذكر، أن النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب قد أكد أن موازنة العام الجديد 2024/2025 تستهدف تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3,5 % من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027.