شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد السجيني: جلسة بيان الحكومة تاريخية ونتمنى أن تحقق آمال المصريين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب اليوم والتي تشهد حضور الحكومة الجديدة يوم تاريخي للاستماع إلى برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي.. ونتمنى له التوفيق وتحقق أمال المصريين".

وأضاف النائب خلال تصريحات خاصة لقناة "اكسترا نيوز": "ملفات المحليات كثيرة مثل النظافة وتدوير المخلفات والأسواق والمواقف العشوائية ومخالفات المباني والتعديات علي الأراضي الزراعية وغيرها من الملفات".

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة برنامج الحكومة الجديدة كاملا لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.