"كهرباء لبنان": تدني تخزين "الغاز أويل" بشكل حاد جدًا جراء عدم إمكانية تفريغ شحنة المادة

أشارت "مؤسسة كهرباء ​لبنان​"، إلى أنّ "الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها حاليًا، يتم إنتاجها فقط من معمليّ ​الزهراني​ و​دير عمار​، حيث تعتمد فقط على شحنات مادة الغاز أويل التي يتم توريدها شهريًا لصالح المؤسسة بواسطة ​وزارة الطاقة والمياه​- المديرية العامة للنفط، وذلك بموجب اتفاقية المبادلة المبرمة ما بين كل من الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية".

وأوضحت في بيان، أنّ "شحنة مادة الغاز أويل الموردة لصالح "كهرباء لبنان" بواسطة وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، والمخصصة لشهر حزيران 2024، قد وصل القسم الأول منها إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 27/06/2024، وهو يرسو حاليًا قبالة مصب معمل دير عمار، وإن جميع الإجراءات الإدارية والجمركية اللازمة له قد أنجزت بالكامل؛ بما يسمح له بتفريغ حمولته في خزانات كلي مصبي المعملين المعنيين".

ولفتت المؤسسة إلى أنّ "القسم الثاني من الشحنة عينها قد وصل بتاريخ 04/07/2024، وهو يرسو حاليًا قبالة مصب معمل الزهراني، ولا يزال بانتظار ورود نتائج فحوصاته المخبرية من مختبرات شركة "Bureau Veritas" في دبي-الإمارات، والتأكد منها من قبل شركة المراقبة المكلفة من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط".

وذكرت أنّه "تبين بالتوازي أيضًا، وجود حجز مالي (Financial Hold) على الشحنة بقسميها من قبل المورد، نتيجة الإشكالية المالية ما بين ​مصرف لبنان​، الحكومة اللبنانية، والحكومة العراقية، ما يحول دون إمكانية المباشرة بتفريغ حمولة القسم الأول للشحنة المذكورة؛ ومن ثم القسم الثاني منها بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية والجمركية اللازمة له".

كما ركّزت على أنّ "إزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة "كهرباء لبنان" بالكامل، تفيد المؤسسة بأنها عمدت احترازيًا إلى إبقاء أولوية التغذية بالتيار الكهربائي للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، جامعة لبنانية، المرافق الأساسية في الدولة...)، وذلك جراء تدني خزين مادة الغاز أويل لديها بشكل حاد جدًا".

وكشفت المؤسّسة أنّ "بنتيجة ذلك، تم خروج قسريًا منذ ليل السبت الواقع فيه 06/07/2024، معمل دير عمار عن الخدمة بالكامل، وتوقيف قسريًا مجموعة إنتاجية في معمل الزهراني بعد ذروة ليل يوم الأحد الواقع فيه 07/07/2024، وذلك لإطالة فترة عمل المجموعة الأخرى والأخيرة في معمل الزهراني لحوالي أربعة أيام إضافية؛ علمًا أنه من المرتقب أيضًا أن تخرج تلك الأخيرة عن الخدمة يوم الخميس الواقع فيه 11/07/2024 جراء نفاذ مادة الغاز أويل في حينه".

وأعلنت "أنّها ستقوم مجددًا بإعادة تشغيل تلك المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريًا، فور تبلغها من المعنيين برفع الحجز المالي عن الشحنة بقسميها، والمباشرة بتفريغ الحمولتين ذوي الصلة تباعًا، وإعادة من ثم التغذية إلى ما كانت عليه"، مبيّنةً أنّ "عليه، ستبقي ​مؤسسة كهرباء لبنان​ جميع المواطنين على بيّنة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن".