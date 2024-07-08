المدير العام للأونروا من مصر: نواجه خسارة جيل بأكمله في غزة ولا يوجد مكان آمن في القطاع

أشار المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، إلى أنّ "50% من مؤسساتنا في غزة دمرت وقُتل أكثر من 500 شخص أثناء وجودهم في مقرّاتنا"، وذلك مع استمرار الحرب في قطاع غزة.

ولفت، في مؤتمر صحفي من القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى أنّ "نحو 250 ألف شخص هجروا من خان يونس للمرة السادسة أو السابعة ولا يوجد مكان آمن في غزة".

وقال: "نواجه خسارة جيل بأكمله في غزة وتجب إعادة الأطفال إلى بيئة تعليمية آمنة".

من جانبه، ذكر شكري "أننا نرفض استخدام إسرائيل التجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة"، مضيفًا "لا بد من وقف إطلاق النار بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأضاف "قدمنا 70% من المساعدات التي دخلت إلى غزة وسنواصل تقديم الدعم للقطاع".