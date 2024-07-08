الدفاع المدني: للتقيد بإرشادات السلامة عند التوجه إلى البحر بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح

أكّدت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، في بيان إلى روّاد الشّاطئ، "ضرورة التقيّد بإرشادات السّلامة العامّة الصّادرة عنها، عند التوجّه إلى البحر، نظرًا لما يشهده ​الشاطئ اللبناني​ اليوم من ارتفاع الأمواج، تزامنًا مع سرعة الرّياح ونشاط في حركة التيّارات البحريّة بتأثير من تسارع حركة المدّ والجزر؛ سيّما بعد أن بلغت حصيلة الوفيّات بسبب الغرق يوم أمس الأحد 3 قتلى".

ودعت إلى "عدم التسرّع من قبل بعض المندفعين لإنقاذ مَن هُم بخطر داهم، ما قد يعرّضهم لخطر الغرق بدورهم، بسبب افتقارهم إلى الخبرة المطلوبة للتمكّن من التدخّل في حالات مماثلة".

ونبّهت صيّادي الأسماك وأصحاب المراكب السّياحيّة وكلّ من يمارسون رياضة الدرّاجات المائيّة أو التّحليق الشّراعي (paragliding) وسواها من الرّياضات المرتبطة بالبحر، إلى "الامتناع عن ممارسة أيّ نشاط في هذه الأجواء المناخيّة غير المستقرّة"، مذكّرةً المواطنين والمقيمين والسّائحين بـ"الاتصال على الرّقم 125، لطلب المساعدة عند الضّرورة".