"النشرة": توتر في مخيم نهر البارد القديم على خلفية ملاحقة عدد من المطلوبين من قبل الجيش

افاد مراسل طالنشرة"، في صيدا، عن "توتر في مخيم نهر البارد القديم على خلفية ملاحقة عدد من المطلوبين من قبل الجيش اللبناني".
وكان قد اشار الى ان "الجيش اللبناني يلاحق مطلقي النار على موقع الجيش عند مدخل مخيم نهر البارد".
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