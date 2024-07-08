الحاج حسن: جبهة الجنوب قوية جدًا وعلى أتم الجھوزية لأي سيناريو قد يقوم به العدو

أكّد رئيس تكتّل "بعلبك الهرمل" النّائب ​حسين الحاج حسن​، أنّ "العدو الإسرائيلي لا يستطيع أن يحقّق أيّ ھدف من أھدافه في حرب ​غزة​، ويعيش حالة إرباك وتخبّط، بفضل وحدة وتكاتف موقف فصائل المقاومة في غزّة وفي كل محور المقاومة، والثّقة والثّبات في مواجهة العدو".

وشدّد، خلال تقديمه واجب التّعزية لعائلة الرّاحل حمد محمد بازان في بلدة الشحيمية، على رأس وفد من "السّرايا اللّبنانيّة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" في منطقة البقاع، على أنّ "جبهة المقاومة في ​جنوب لبنان​ قويّة جدًّا، وهي على أتمّ الجھوزيّة لأيّ سيناريو قد يقوم به العدو"، منوّهًا بـ"دور شباب "السّرايا اللّبنانيّة"، الّذين يجاھدون مع إخوانھم المقاومين في الجبھة، ويقدّمون الشّهداء على طريق القدس".