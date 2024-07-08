الحركة الثّقافيّة في بسكنتا والجوار احتفلت بالقدّاس الالهيّ السّنويّ في كنيسة دير مار يوسف

احتفلت الحركة الثّقافيّة في بسكنتا والجوار بالقدّاس الالهيّ السّنويّ في كنيسة دير مار يوسف - بسكنتا، مركز الحركة، والذي ترأسه النّائب العامّ للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة والرّئيس الفخري لجامعة الرّوح القدس - الكسليك الأب جورج حبيقة يعاونه رئيس دير مار يوسف- بسكنتا الأب شربل شاهين والأب الياس جمهوري، حضرت القدّاس فاعليّات سياسيّة وقضائيّة وعسكريّة وتربويّة وثقافيّة واجتماعيّة وحزبيّة وأخويّات.

وركّز الأب حبيقة في عظته على "الرّسالة الثّقافيّة التي كرّست الحركة جهودها في سبيلها وعلى أهمّيّة النّضال الثّقافي لخدمة الفكر الإنساني ولتحقيق أهداف سامية وغرس قيم أخلاقية قوامها المحبة والكلمة الجامعة في زمن التّشتت والضّياع والحروب".

وكانت مناسبةً للقاء الجميع مع أعضاء الحركة الثّقافيّة الذين جدّدوا التعهّد بـ"مواصلة المسيرة الثّقافيّة والعطاء والتّعاون لكي تبقى الثّقافة هي النّبراس والسّبيل على الرّغم ممّا يصيب الوطن".