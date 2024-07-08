عبد المسيح عن مطار بيروت: احترموا الناس واضبطوا الفساد وحصّلوا أموالًا للدولة بالموسم السياحي

أشار النائب أديب عبد المسيح، في تصريح قال إنّه برسم الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: النقل علي حمية والسياحة وليد نصار والداخلية بسام مولوي ورئيس مجلس إدارة شركة ​"طيران الشرق الأوسط​"محمد الحوت، إلى "أنّني وقفت مثل غيري في الصفّ في مطار بيروت الدولي للتفتيش، هذا المطار الذي في الموازنة نسيوا أن يخصصوا له نفقات صيانة تليق به، ومحمد الحوت "بضل يربّح منيّة انو لولا الميدل ايست ما في صيانة". انتظرت 20 دقيقة، وليست هنا المشكلة، فخلال هذا الوقت مرّ 5 أشخاص في خط عسكري، ما يعني أنهم لم ينتظروا".

وقال، في تصريح، "إذا حسبنا أن كل ساعة يمر بها 15 شخصًا عبر الواسطة، يعني في اليوم تقريبًا هناك 360 مسافرًا "هذه عاللبناني". إذا حسبنا أنّ 250 شخصًا بإمكانهم ماديًا حجز صالون الشرف الذي يكلّف 200$، فهذه خسارة مباشرة لمطار بيروت بقيمة 50 ألف دولار في اليوم، ما يعني أن مليون ونصف دولار بالشهر و18 مليون دولار بالسنة خسارة "للهوبرة". ناهيك عن الأذى المعنوي للأشخاص الذين يطبقون القانون وأضف احتمالية التهريب والتهرب التي ممكن أن تحصل نتيجة مرور أشخاص مع حماية".

وأضاف عبد المسيح "قد يخرج بعض "الأشاوش" ليقولوا لماذا هذا البوست وفي موسم سياحي. الجواب: احترموا الناس واضبطوا الفساد وحصّلوا أموالًا للدولة في الموسم السياحي".