فضل الله: من خلال العمل المشترك نستطيع أن نصنع الكثير وأن نساهم في صناعة التاريخ

اشار العلامة السيد علي فضل الله خلال كلمة في المجلس العاشورائي، الى ان "عاشوراء تأتي هذه السنة ونحن نشهد مشهدا من مشاهد الصراع بين الحق والباطل على أرض فلسطين، حيث يمارس الكيان الصهيوني أبشع حرب ابادة وتجويع وحصار وتدمير ممنهج ويرتكب المجازر من دون ان نجد تحركا ورفضا جادا لوقف هذا الاجرام من الذين يتغنون بحقوق الإنسان والانسانية والحريات".
وأشاد بـ"التضحيات الجسام التي يقدمها الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وبصموده امام كل هذه المجازر موجها كل التحايا إلى كل الذين يساندون هذا الشعب من لبنان والعراق واليمن وسوريا قائلا نحن على ثقة وانطلاقا من إيماننا ومبادئنا بانه كما انتصر الدم على السيف في كربلاء سوف ينتصر الحق على الباطل ويهزم مشروع هذا العدو وكل من يقدم له الدعم.
وأكد سماحته ضرورة وقوف العالم العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية وتقديم كل انواع الدعم لها"، مشيرا إلى انه "من خلال الوحدة والعمل المشترك نستطيع أن نصنع الكثير وأن نساهم في صناعة التاريخ الذي لم يتوقَّف فيه الصراع بين الحقّ والباطل وبين خطّ العزة وخطّ الذلة، وهو صراع مستمرّ منذ أيام النبيّ إبراهيم ، مروراً بكلّ الأنبياء والأئمة، وصولاً إلى أيامنا هذه".
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