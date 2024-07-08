يزبك: محور المقاومة هو مشروع العزة والكرامة

أكّد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، أنّ "المقاومة بأبطالها ومجاهديها وحكمة قائدها، هي التي سوف تضع حدا لهذا العدو، وهي التي سترسم المستقبل لهذه الامة".

واعتبر خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه "حزب الله" برعايته في مقام السيدة خولة في بعلبك ان "محور المقاومة اصبح مشروعا، هو مشروع العزة والكرامة في مقابل مشروع العدو وأعوانه، لذلك نحن على يقين بأن هذا الدم سيننتصر على كل القوى مهما كانت عظمتها، وسوف يمهد لدولة الحق لدولة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا".

وتلا السيرة الحسينية الشيخ طلال المسمار، والختام بمجلس لطم مع الرادود اسامة ياسين.