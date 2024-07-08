شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شرق منطقة كاراجا في الفلبين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الهزة وقعت على عمق 50.6 كيلومترًا، وعلى بعد 4.8 كيلومترات شرق جزيرة مينداناو في الفلبين.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

وتشهد الفلبين نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متزايدًا نظرًا لوقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.

