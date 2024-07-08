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هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب الفلبين

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واس - مانيلا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شرق منطقة كاراجا في الفلبين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الهزة وقعت على عمق 50.6 كيلومترًا، وعلى بعد 4.8 كيلومترات شرق جزيرة مينداناو في الفلبين.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.
وتشهد الفلبين نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متزايدًا نظرًا لوقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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