مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتدى مستوطنون اليوم، على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عشرات المستوطنين دمروا مدخل مدينة سلفيت، واقتحموا مدينة نابلس، ونفّذوا جولات استفزازية فيها، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق متصل، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة، اعتقلت خلالها ستة فلسطينيين، من بلدة فقوعة شرقي جنين.

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