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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي مكثف على مدينة غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين الليلة الماضية واليوم، في قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي طال كافة أحياء مدينة غزة، بالتزامن مع اجتياح عشرات الدبابات بشكل مفاجىء لحي تل الهوا ومحيط الجامعات في قلب مدينة غزة، وسط قصف مدفعي مكثف أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات داخل المنازل التي تعرضت لقصف مباشر.

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أجبرت سكان حيي التفاح والدرج والبلدة القديمة في قلب مدينة غزة على النزوح من منازلهم، وقامت بتفجير مربعات سكنية كاملة.

في سياق لفت الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى في شوارع مدينة غزة وأحيائها، ولم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول إليهم، بسبب كثافة القصف المدفعي والجوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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