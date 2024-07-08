الكرملين: نحترم اختيار الشعب الإيراني ونأمل في مواصلة الشراكة مع طهران

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين "، دميتري بيسكوف، أن موسكو تحترم اختيار الشعب الإيراني، معربا عن أمله في مواصلة الشراكة الوثيقة مع طهران، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت، في ساعة مبكرة من يوم أول أمس السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.

وقال بيسكوف ـــ في بيان صحفي أوردته وكالة أنباءسبوتنك الروسية، اليوم الاثنين إن العلاقات الثنائية تظهر ديناميكيات إيجابية في سياق مزيد من التطور ، متمنيًا النجاح للقيادة الجديدة في إيران.

وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، فقد حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).

دفاعات روسيا: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي "بيلجورود" و"فورونيج"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أنه "جرى إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في روسيا".

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الوزارة قولها - في بيان لها - "إن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بيلجورود وفورونيج الليلة الماضية".

وأشارت إلى أن "القوات الروسية دمرت - خلال العملية العسكرية في أوكرانيا - الكثير من المعدات؛ على رأسها دبابات /ليوبارد 2/ الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية".

مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة

أكد مجلس الأمن التصويت اليوم الاثنين (بتوقيت نيويورك) على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة عام آخر حتى يوليو العام المقبل.

وأشار مجلس الأمن - في بيان له يستعرض أجندة عمل الأسبوع الجاري - إلى عقد جلسة إحاطة مفتوحة غدا الإثنين حول الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك عمل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتابع البيان أن الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا، سيقدم إحاطة غدا، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة مشاورات مغلقة.

في غضون ذلك، يستمع الخميس المقبل أعضاء المجلس إلى إحاطة بشأن قبرص وعمل قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من الممثل الخاص ورئيس قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، كولن ستيوارت.