السلطات الصينية: نواصل جهود الإنقاذ لمنع اختراق سد محافظة "هوارونج"

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت السلطات المحلية الصينية، اليوم الاثنين، بتواصل جهود الإنقاذ لوقف التآكل الداخلي لمنع اختراق السد الذى يقع في محافظة "هوارونج" الصينية حيث يتواجد أكثر من 300 من ضباط الشرطة ورجال الإطفاء في الموقع.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مديرية الموارد المائية فى المقاطعة توضيحها أن السد تعرض لهطول أمطار غزيرة أدت إلى التآكل الداخلي، مما يعرضه إلى الخرق، ومن ثم يؤدي إلى انهياره إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

وأشارت المديرية إلى أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 7000 من السكان بعد حدوث خرق في سد بحيرة "دونغتينج" يوم الجمعة الماضي، ويسابق العمال الزمن لإغلاق الخرق الذي يبلغ طوله 226 مترا.

الرئيس الصيني يدعو المجتمع الدولي لدعم استئناف المفاوضات حول أزمة أوكرانيا

دعا الرئيس الصينى شي جين بينج ، اليوم الاثنين ، المجتمع الدولي إلى خلق الظروف وتقديم الدعم لاستئناف الحوار المباشر والمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بكين اليوم ،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، حيث قام الجانبان بتبادل وجهات نظر متعمقة حول أزمة أوكرانيا وأطلع أوربان نظيره الصيني على زيارتيه الأخيرتين لأوكرانيا وروسيا.

وأعرب الرئيس الصيني عن تقديره لجهود أوربان في تعزيز التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا، واستعرض آراء الصين ومقترحاتها ذات الصلة.. مؤكدا أن الوقف المبكر لإطلاق النار والتسوية السياسية أمران يصبان في صالح جميع الأطراف.

وقال إن الأولوية هي تهدئة الوضع من خلال الالتزام بالمبادئ الثلاثة المتمثلة في عدم توسيع ساحة المعركة، وعدم تصعيد القتال، وعدم تأجيج الوضع من قبل أي طرف.

وأضاف الرئيس الصيني أن هناك اتساقا بين الصين والمجر من حيث المقترحات الأساسية واتجاه الجهود، وأن الصين مستعدة للبقاء على اتصال مع المجر وجميع الأطراف المعنية.

وكان رئيس وزراء المجر "فيكتور أوربان" قد وصف زيارته إلى الصين بأنها "مهمة سلام " ونشر صورة له برفقة نائبة وزير الخارجية الصيني "هوا تشون ينج " على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعد وصوله إلى العاصمة الصينية /بكين/ في وقت سابق من صباح اليوم.