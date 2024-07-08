144 مُستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى.. واعتقال 30 فلسطينيًا من الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم 144 مستوطنًا إسرائيليًا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - أنه تم إغلاق باب المغاربة إيذانا بانتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، وذلك بعد اقتحام 144 مستوطنًا، منهم 40 من طلاب المعاهد والجامعات الدينية اليهودية، باحات المسجد الأقصى.

وأضافت أن المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها بحق المصلين الداخلين إلى الأقصى، واحتجزت هويات عدد منهم، فيما قامت بتفتيش جميع الداخلين إلى المسجد على مختلف الأبواب.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية.. أوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية - في بيان مشترك - أن قوات الاحتلال اعتقلت - منذ مساء أمس وحتى صدور البيان - 30 شخصًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وذكر البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في مُحافظات رام الله، وجنين، والخليل.. فيما توزعت البقية على محافظات قلقيلية، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، وطوباس.

وأضاف أن قوات الاحتلال واصلت خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تّخريب وتّدمير للمنازل.

وأشار البيان إلى أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 9580، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع عملياته العسكرية دون مراعاة للقوانين الدولية

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان السفير هيثم أبو سعيد، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع عملياته العسكرية دون أية مراعاة للقوانين الدولية.

وشدد أبو سعيد اليوم الإثنين، على أن إسرائيل تواصل قصف المنشآت السكنية في قطاع غزة ويجب اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقضائية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وحول استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الجاعوني التي تأوي النازحين في النصيرات وسط قطاع غزة، قال أبو سعيد إن"الأمم المتحدة وضعت إسرائيل على قائمة الجيش الذى ينتهك حقوق الأطفال والمدنيين، وباتت قاب قوسين أو أدنى من أن تكون على لائحة الدول المارقة، كما أن هذا الأمر يعد بريق أمل من أجل المضى قدما في تصنيف إسرائيل وأجهزتها الأمنية وبعض أجهزتها السياسية على لوائح لا يمكن أن تقبلها وسيكون هزيمة معنوية لها".