الليلة بـ 134 جنيها.. 35 صورة ترصد أرخص شاليه في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من الأسر والمواطنين، بالبحث عن أفضل الفنادق والشاليهات خاصة في محافظة الإسكندرية؛ تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أرخص شاليه في الإسكندرية، وفق موقع "بوكينج"، كالتالي:

أرخص شاليه في الإسكندرية:

- شاليه بشارع النخيل

- تقع بشاطىء النخيل في الإسكندرية على مقربة من بالم بيتش وعلى بعد 22 كم من مقابر كوم الشقافة.

- تضم شرفة مطلة على المدينة ومنطقة شاطئ خاص وخدمات المساج.

- يوفر مكان الإقامة هذا الواقع على شاطئ البحر إمكانية الوصول إلى الفناء.

- يوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار، كما تتوفر خدمة تأجير الدراجات.

- تحتوي الشقة الفسيحة على تراس وإطلالات على البحر وغرفتي نوم وغرفة معيشة وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بفرن ومحمصة وحمام واحد مع حوض استحمام.

- تتوفر المناشف وبياضات الأسرّة في الشقة.

- يضم مكان الإقامة منطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق.

- يمكن للضيوف الاسترخاء في الصالة الموجودة في الموقع، في حين يتوفر أيضًا سوق صغير.

- يمكن للضيوف أيضًا تدفئة أنفسهم بالقرب من المدفأة في الهواء الطلق بعد يوم من ركوب الدراجات.

- تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 27 كم من الشقة.

- حين تقع حديقة حيوان الإسكندرية على بعد 27 كم من مكان الإقامة.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب حيث يقع على بعد 27 كم منها.

- تبدأ الليلة من 134 جنيه وتصل إلى 202 جنيه.

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