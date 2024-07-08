كيف يمكن ركوب المونوريل من مترو الأنفاق؟ 33 صورة جوية للمسار والمحطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل، أعمال تنفيذ مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل، استعدادا لدخول الخدمة في أقرب وقت.

ويتكامل مشروع المونوريل "شرق النيل - غرب النيل"، مع عدد من وسائل النقل الأخرى وعلى رأسها مترو الأنفاق من خلال محطات تبادلية للخدمة.

مونوريل شرق النيل

يمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة، ويستهدف ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية).

ويخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة.

مونوريل غرب النيل

يربط مشروع مونوريل غرب النيل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويخدم خط مونوريل غرب التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية.

ويبلغ طول مسار خط مونوريل غرب النيل 43.8 كم وعدد المحطات 13 محطة.

ومن المخطط أن يتبادل هذا الخط الخدمة مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى في محطة وادي النيل.

كما يتبادل الخدمة مع القطار السريع (العلمين – العين السخنة) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.